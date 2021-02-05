Директор по футболу Шахтера Дарио Срна провел беседу с игроком "горняков" Владиславом Вакулой, который отправился в аренду в Мариуполь.

Как сообщает ТаТоТаке, Срна в беседе с Вакулой отметил, что аренда в Мариуполь – последний шанс для Владислава. Интересно, что наставник азовцев Остап Маркевич имеет скептическое отношение к новичку команды.

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Отмечается, что Десна рассматривала Вакулу в статусе замены Михаила Мудрика, однако тот проявил себя на тренировках хуже, чем рассчитывали. Также есть предположение, якобы Вакула саботировал пребывание в черниговском клубе, чтобы вернуться в Мариуполь.

Напомним, хавбек перебрался из Мариуполя в донецкий клуб летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" ему не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия.

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