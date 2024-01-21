"Мне очень нравится, как мы начали сборы. Очень нравится, что сделали так, что некоторые футболисты уходят в аренду, кое-кого постараемся продать, кое-кого купим.

Шахтер официально отпустил своего хавбека в Европу к легенде "горняков"

Мы хотим построить сильнейший Шахтер, хотим поднимать уровень украинского футбола. Потому что он очень упал. Мы сегодня находимся в очень тяжелой ситуации. Не можем допустить, чтобы футбольные фанаты Украины в будущем не слышали гимн Лиги чемпионов.

Поэтому стараемся сделать все, чтобы каждый болельщик, каждый военный, который сегодня делает все для защиты нашей страны, были счастливы, когда играет Шахтер. Чтобы Шахтер играл в свой красивый, атакующий футбол.

Какие цели и амбиции Шахтера на вторую часть сезона? Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос. Пройти как можно дальше в Лиге Европы, зарабатывать очки для украинского футбола. Выиграть чемпионство, которое даст нам Лигу чемпионов, и выиграть Кубок Украины", – сказал Срна в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, но имеет 2 матча в запасе. В Кубке Украины "горняки" дошли уже до полуфинала, а в Лиге Европы их ожидает дуэль с Марселем в 1/16 финала турнира.

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