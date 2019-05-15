toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Срна рассматривает варианты со сменой клуба

15 мая 15:46 281 Читати українською
Срна рассматривает варианты со сменой клуба
Дарио Срна / фото из соцсетей

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна этим летом может покинуть Кальяри.

У хорватского футболиста летом текущего года заканчивается контракт, а переговоры о его продлении идут не слишком быстро, сообщает Corriere dello Sport.

Срна: За чем украинским скучаю в Италии? Салом, борщом и водкой... хорошей водкой

Сам Срна недоволен малым количество игрового времени в последние месяцы и рассматривает варианты с продолжением карьеры в других клубах, которые уже проявили заинтересованность в услугах хорвата.

Срна: Я уважаю Динамо, и в киевском клубе об этом знают

Напомним, Дарио Срна перешел в Кальяри летом прошлого года из Шахтера. В этом сезоне в активе защитника 26 матчей за итальянский клуб во всех турнірах и 3 ассиста.

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1395
Теги
Италия Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25788 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
5
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук