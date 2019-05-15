Срна рассматривает варианты со сменой клуба

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна этим летом может покинуть Кальяри.

У хорватского футболиста летом текущего года заканчивается контракт, а переговоры о его продлении идут не слишком быстро, сообщает Corriere dello Sport.

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Сам Срна недоволен малым количество игрового времени в последние месяцы и рассматривает варианты с продолжением карьеры в других клубах, которые уже проявили заинтересованность в услугах хорвата.

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Напомним, Дарио Срна перешел в Кальяри летом прошлого года из Шахтера. В этом сезоне в активе защитника 26 матчей за итальянский клуб во всех турнірах и 3 ассиста.