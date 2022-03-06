Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна поведал, стоит ли в ближайшее время ждать ухода Роберто Де Дзерби из донецкого клуба из-за нападения России на Украину.

"Сейчас тренерский штаб занимается гуманитарными акциями за Украину, помогают украинским футболистам, помогают выехать на нормальное место. Им сегодня не до другого клуба.

Бешикташ провел переговоры с Де Дзерби

Не собирается ли Де Дзерби уходить из Шахтера? По-моему, нет. Но он свободно может вести переговоры. Поверьте мне, он предан Шахтеру на сегодняшний день. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб", – сказал Срна в программе Денисов Time.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер 25 мая 2021 года, подписав с "горняками" контракт на 2 года.

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