"В первом тайме Хайдук выглядел намного сильнее физически и был агрессивнее, но это был хороший товарищеский матч. Мы готовимся только десятый день. Я рад, что мы сыграли против Хайдука, желаю им удачи. Их самое большое усиление - это Гаттузо. Теперь нужно поддерживать тренера. Они не могут постоянно менять тренеров. Если было потрачено столько усилий, времени и денег, чтобы пригласить Гаттузо, то его нужно поддерживать.

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Два дня назад я был на ужине с Дженнаро, и он хочет пригласить двух вингеров. Честно говоря, он просил помощи у нас и нашей скаутской службы. Неважно, кто и что думает, я всегда готов помочь Хайдуку.

Есть ли в Шахтере игроки, которые могут быть доступны Хайдуку? Да, есть. Мы говорили об одном бразильце, но нужно подождать и посмотреть, будет ли у него шанс перейти в Хайдук. Сейчас он травмирован, он наш третий вингер. Надо посмотреть, кто придет, а кто уйдет", – цитирует Срну Slobodna Dalmacija.

Напомним, это был второй товарищеский матч "горняков" на сборах в Словении. Следующий поединок подопечные Марино Пушича сыграют 17 июля против Бешикташа.

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