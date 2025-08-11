Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказал свое мнение относительно судейства в матче 2-го тура УПЛ против Карпат (3:3).

В своих Инстаграм-сторис он иронично отметил "высокий уровень судейства" и опубликовал видео с падением Ефима Конопли, добавив на английском: "ничего не изменилось, та же история".

Инцидент с Коноплей произошел во время борьбы с Педрозой, после чего львовяне продолжили атаку и Игорь Краснопир сравнял счет. Позже Срна показал еще одно видео – падения Марьяна Шведа вблизи штрафной площади Карпат, подписав его словом "Продолжаем".

Очевидно, что спортивный директор не остался довольным действиями арбитров в этой встрече.

