"Два дня назад я ужинал с Дженнаро Гаттузо. Ему нужны два нападающих. Честно говоря, он нас тоже спрашивал. Была еще наша скаутская служба. Не имеет значения, что кто-то думает, я всегда готов помочь Хайдуку.

Шахтер – Хайдук – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня без двух крайних нападающих, которые имеют значение, вы не опасны. Я не вдаюсь в политику и идеи тренера Хайдука, желаю ему и каждому тренеру Хайдука всего наилучшего, чтобы они стали чемпионами, но мы (болельщики, – прим.) не можем поставить себя в такое положение, чтобы каждый год рассказывать одну и ту же историю и в результате получалось одно и то же. Нам всем уже стало скучно. Выиграть Кубок – это хорошо, но Хайдуку придется достичь гораздо более серьезных целей, а именно – выиграть чемпионат.

Мы говорили о бразильце, но надо подождать и посмотреть, будет ли он иметь возможность перейти в Хайдук. Сейчас он травмирован, он наш третий нападающий... Надо посмотреть, кто еще придет в Шахтер, а кто уйдет. А насчет Хайдука – я всегда в распоряжении Хайдука, у меня сердце Хайдука", – цитирует Срну 24sata.

Напомним, прошлом сезоне номинально третьим форвардом "горняков" был Эгиналду, однако он нынче не травмирован и накануне сыграл в спарринге против Хайдука (1:1).

Шахтер не смог дожать Хайдук во втором товарищеском матче – "горняки" впервые сыграли в новой форме