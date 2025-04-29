– В составе не было Ефима Конопли, он сейчас не играет в последних матчах. Скажите, какова его судьба? Он будет в Шахтере, будет ли он подписывать контракт? Ведутся ли с ним переговоры?

– У него еще есть контракт, поэтому он – игрок Шахтера.

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Пока у него есть контракт – он игрок Шахтера, – сказал Срна для Профутбол Digital.

Контракт Ефима Конопли с донецким клубом действует до 30 сентября 2026 года. В этом сезоне 25-летний украинец провел за команду 20 поединков и записал в свой актив 2 ассиста.

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