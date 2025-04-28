– Много говорилось, что матч с Динамо может быть последним Классическим для Судакова, но он не вышел на поле из-за травмы. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о Ювентусе.

– Не буду комментировать, поскольку этим занимается генеральный директор Сергей Палкин.

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Но предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решение, – сказал Срна для Профутбол Digital.

Добавим, что действующий контракт Судакова с "горняками" рассчитан до конца 2028 года, а цена по Tranfermarkt составляет 32 млн евро.

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