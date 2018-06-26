Срна прокомментировал свой переход в Кальяри

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна рассказал, почему решил продолжить профессиональную карьеру в Кальяри.

"Я рад быть здесь. Я решил покинуть Шахтер, президент поддержал мое решение, хотя он и давал мне шанс продолжить играть в Украине. Но я предпочел попробовать себя в другой стране. Я очень благодарен Ахметову за то, что он сделал для меня в течение последнего года.

Лунин и Реал: Мадрид рассматривает три варианта для карьеры украинского вратаря

Причина, почему я выбрал Кальяри, проста - я хочу играть в футбол, в большом клубе, в сильном чемпионате. Здесь есть все, что сейчас нужно мне и моей семье.

Мой возраст? Дзанетти, Кафу, Мальдини – все они играли, когда были даже старше меня. Возраст – просто цифра, на которую я не смотрю. Все ответы дает игра.

Когда я пришел в Шахтер в 2003-м, у клуба был только один титул. Сейчас у них 27 трофеев. Кальяри – молодая команда, которая не может просто бороться за выживание. У меня есть опыт и лидерские качества, которые помогут команде добиться хороших результатов

Допинг? Все просто. Я продемонстрировал всему миру, что не виноват. Но я боец, я бил рекорд Шахтера и сборной. Если бы я не верил в себя, то не сидел бы здесь перед вами. С 22 августа я снова могу играть, я много работал индивидуально и нахожусь в хорошей форме.

То, что в Шахтере закрепили за мной 33-й номер, – огромная честь. Шахтер навсегда в моем сердце. Но я уже сыграл последний матч за эту команду и теперь думаю только о Кальяри. Хотелось бы взять 18-й номер, однако он уже занят. Буду играть под 33-м.

Вернусь ли я в Украину? Не хочу обсуждать это. Я – футболист, давайте говорить об игре", – цитирует Срну официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, 36-летний Срна попрощался с Шахтером и подписал контракт с Кальяри на один год с опцией продления еще на год. Донецкий клуб уже вывел из обращения 33-й номер, под которым выступал Срна.

В составе Шахтера хорват провел 536 матчей – рекордный показатель в истории клуба.