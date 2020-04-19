Срна признался, кто получит шанс в ближайших матчах Шахтера

Дарио Срна, который работает в тренерском штабе Шахтера, поделился мыслями о своей роли в клубе.

"Я посол Шахтера, координатор команды. Я чувствую себя очень комфортно. Это сложная роль, я стараюсь передать свой опыт молодежи. Но я всегда на связи с президентом и главным тренером клуба.

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Если Шахтер проводит хороший матч, то это заслуга всех нас. В первой команде много молодых игроков – весной перспективные футболисты обязательно получат игровое время", – цитирует Срну издание Сagliarinews24.com.

Напомним, после 15 лет пребывания в Шахтере Дарио в июле 2018-го перешел в Кальяри. Однако уже через год он вернулся в лагерь "горняков", войдя в тренерский штаб "оранжево-черных".

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