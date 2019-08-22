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"Срна порекомендовал Саблича Гельзину", – Франков

11:06 131 Читати українською
"Срна порекомендовал Саблича Гельзину", – Франков
Горан Саблич / azerisport.com

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал, кто предложил кандидатуру Горана Саблича на пост главного тренера Олимпика.

 

"Говорят, президенту Олимпика Владиславу Гельзину порекомендовал Горана Саблича сам Дарио Срна", – сообщил Франков в своем Telegram-канале.

"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика

Напомним, что Саблич стал главным кандидатом на пост главного тренера донецкого Олимпика. Добавим, что Срна и Саблич ранее выступали в составе сборной Хорватии.

Дебют Горана в новом амплуа может прийтись на матч против бывшей команды хорватского наставника – киевского Динамо. Игра состоится 24 августа, начало в 19:30.

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Дарио Срна Дарио Срна Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Горан Саблич Горан Саблич Динамо Киев - Олимпик
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