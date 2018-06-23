Срна попрощался с Шахтером

Экс-игрок игрок Шахтера Дарио Срна обратился со словами благодарности к своей бывшей команде.

"Дорогие друзья, я покидаю Шахтер. Мне сложно произнести эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке Шахтера. Я выходил побеждать, я сражался за клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни.

Шахтер вывел из обращения 33 номер Срны

Вместе с президентом клуба, с болельщиками, с командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю Шахтера. Я горжусь, что был капитаном большого клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей оказывал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять Шахтер, принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за Шахтер, нужно помнить – это великий клуб и играть за него большая честь.

Хочу сказать огромное спасибо президенту – Ринату Ахметову. Президент, спасибо вам за вашу веру и поддержку. Я вам многим обязан в своей жизни. Спасибо всем моим тренерам, великому мистеру Луческу и амбициозному Паулу Фонсеке. Благодаря вам я рос и развивался как футболист. Спасибо каждому игроку, с которым мы выходили на поле и бились за честь и славу Шахтера! Спасибо всем-всем сотрудникам клуба!

Мои заключительные слова адресованы нашим болельщикам. Дорогие друзья, мне всегда будет не хватать вашей любви и поддержки. Я всегда буду помнить гул трибун переполненной Донбасс Арены, ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас! Мое сердце принадлежит Шахтеру. До встречи!", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.