Срна попал в символичную сборную исполнителей штрафных – Пеле, Марадона и другие звезды в компании легенды Шахтера

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна во время игровой карьеры очень умело исполнял стандарты.

Арабский портал Sport360 составил символическую сборную из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В команду попали только те игроки, которые уже завершили профессиональную карьеру.

Срна оценил возможность возглавить Шахтер

Голкипер: Рожерио Сени

Защитники: Дарио Срна, Роналд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Жуниньо Пернамбукано, Зико, Роналдиньо

Нападающие: Пеле, Диего Марадона.

Напомним, Дарио Срна отдал Шахтеру 15 лет в статусе игрока. После ухода из донецкого клуба провел один сезон в составе итальянского Кальяри, а летом 2019 хорват стал членом тренерского штаба Луиша Каштру.

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