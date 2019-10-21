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Срна поделился ожиданиями от четырех матчей Шахтера против Динамо за месяц

08:00 54 Читати українською
Срна поделился ожиданиями от четырех матчей Шахтера против Динамо за месяц
Дарио Срна / Сайт Шахтера

Легендарный защитник Шахтера Дарио Срна поделился своими мыслями относительно матчей Лиги чемпионов против загребского Динамо, а также двух поединков с Динамо киевским – в Кубке Украины и чемпионате.

 

"Ожидания от предстоящей встречи с Динамо Загреб хорошие. Любого соперника, который попадется, нужно обыгрывать и брать очки. Конечно, приятно, что играем против хорватской команды, я полечу домой, а потом они приедут к нам. У меня много друзей там, будет настоящее дерби.

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Нас ждет очень интересный месяц, когда мы четыре раза будем встречаться с Динамо. Но и с киевским, и с загребским нам нужно набирать очки и выигрывать. Постараемся достичь положительного результата", – рассказал Срна в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, что 37-летний хорват с этого лета работает в тренерском штабе наставника "горняков" Луиша Каштру.

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