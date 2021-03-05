Недавно ТаТоТаке сообщало, что бразильский украинец и португальский наставник конфликтовали в перерыве второго матча против Маккаби Тель-Авив. Каштру якобы был недоволен игрой Марлоса, а тот резко ответил тренеру.

Марлос конфликтовал с Каштру в перерыве ответного матча против Маккаби Тель-Авив, – СМИ

Дарио Срна в эфире Youtube-программы "Денисов Time" эту информацию опроверг: "Хочу, чтобы таких "конфликтов" было побольше. Много дезинформации по этому поводу. Марлос – неконфликтный человек, Каштру – тоже. Мне тоже не нравилось, когда меня заменяли по ходу матчей. Я отвечаю, что никакого скандала не было".

В том матче Шахтер одолел израильский коллектив, а на стадии 1/8 финала сыграет с Ромой – командой экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки. Встречи запланированы на 11 и 18 марта.

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