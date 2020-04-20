Срна описал свою роль в тренерском штабе Шахтера

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о своей работе в донецком клубе.

"Я, можно сказать, второй тренер и координатор команды. И я – посол Шахтера. Я чувствую себя очень комфортно в этой роли. В своей работе я стараюсь отдать предпочтение построению атакующей игры. Я всегда на связи с президентом и топ-менеджментом клуба.

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Цели? Шахтеру суждено, как и в прошлом, доминировать на международной арене. Секрет в правильном сочетании молодых и опытных футболистов для общего роста команды. Просто посмотрите на путь многих чемпионов, которые прошли через Шахтер", – цитирует Срну CagliariNews24.

Напомним, хорват отдал Шахтеру 15 лет в статусе игрока. После ухода из донецкого клуба провел один сезон в составе итальянского Кальяри, а летом 2019 стал членом тренерского штаба Луша Каштру.

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