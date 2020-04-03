Срна оценил шансы Шахтера в Лиге Европы в случае возобновления турнира

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна, который работает в тренерском штабе Луиша Каштру, поделился мыслями относительно перенесенного матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Пройдет ли Шахтер дальше после долгого карантина? Пройдет. Команда показывает очень хорошую игру. Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов мы лучше играем на выезде, чем дома.

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Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что Шахтер был на хорошем ходу. Обидно, что не состоялся ответный матч с Вольфсбургом. Я считаю, все в наших руках", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, в гостевом матче Шахтер одержал победу 2:1, а поединок в Харькове перенесен на неопределенный срок.

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