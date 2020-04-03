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Срна оценил шансы Шахтера в Лиге Европы в случае возобновления турнира

22:24 20 Читати українською
Срна оценил шансы Шахтера в Лиге Европы в случае возобновления турнира
Игроки Шахтера / Сайт "горняков"

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна, который работает в тренерском штабе Луиша Каштру, поделился мыслями относительно перенесенного матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Пройдет ли Шахтер дальше после долгого карантина? Пройдет. Команда показывает очень хорошую игру. Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов мы лучше играем на выезде, чем дома.

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Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что Шахтер был на хорошем ходу. Обидно, что не состоялся ответный матч с Вольфсбургом. Я считаю, все в наших руках", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, в гостевом матче Шахтер одержал победу 2:1, а поединок в Харькове перенесен на неопределенный срок.

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Теги
Дарио Срна Дарио Срна Шахтер Шахтер Лига Европы коронавирус Вольфсбург - Шахтер
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