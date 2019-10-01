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Срна оценил перспективы Фонсеки в Роме

13:36 80 Читати українською
Срна оценил перспективы Фонсеки в Роме
Паулу Фонсека и Дарио Срна / Фото ФК Шахтер

Легенда Шахтера Дарио Срна спрогнозировал турнирное положение Ромы в Серии А сезона 2019/20.

"Фонсеке нужно время, два или три месяца, но он замечательный тактик и может преуспеть в итальянском чемпионате.

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Рома может может завершить сезон в топ-4 Серии А", – цитирует 37-летнего хорвата Gianluca Di Marzio.

Напомним, летом Паулу Фонсека покинул кресло наставника Шахтера и возглавил Рому. На его место назначили португальского специалиста Луиша Каштру.

После 6-ти туров чемпионата Италии Рома находится на 5-й строчке турнирной таблицы.

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Италия Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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