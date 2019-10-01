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Срна объяснил провал трансфера Тайсона в Милан

11:35 182 Читати українською
Срна объяснил провал трансфера Тайсона в Милан
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал, почему лидер "горняков" Тайсон не смог перебраться в Серию А летом.

"Почему не состоялся переход Тайсона? Не знаю, такие вопросы решает президент. В контракте все четко указано, поэтому переход зависит от предложенной суммы.

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Тайсон сейчас хорошо проявляет себя в Шахтере, он является примером для всех", – цитирует Срну gianlucadimarzio.

Напомним, летом Милан был близок к приобретению Тайсона, но не хотел платить за бразильца 30 млн евро, которые требовал Шахтер.

В текущем сезоне УПЛ Тайсон провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами и 6-ю ассистами.

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Дарио Срна Дарио Срна Тайсон Тайсон Милан Милан Трансферы Трансферы Шахтера
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