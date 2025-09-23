Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, почему клуб продал полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина во время летнего трансферного окна.

– Если бы Шахтер играл в Лиге чемпионов или Лиге Европы – с высокой вероятностью Кевин и Судаков не ушли бы и остались в команде. Потому что мы через Лигу чемпионов могли бы значительно повысить их стоимость. Однако играть в Лиге конференций и чемпионате Украины – я считаю, что мы должны справиться без Судакова и Кевина.

Шахтер потерял самого результативного лидера на несколько месяцев из-за травмы

– То есть фактор того, что Лиги чемпионов нет, очень повлиял?

– Конечно. Сколько денег в Лиге чемпионов получаешь, сколько в Лиге Европы, но играть в Лиге конференций... Очень много денег потеряли в этом году. Кроме того, я считаю, что Судаков уже был на пике в Шахтере, здесь был его максимум.

– То есть он выше не поднялся бы?

– В Шахтере – тяжело. Учитывая то, что нет Лиги Европы, Лиги чемпионов – думаю, что тяжело. В Бенфике он будет расти, уверен на 100 процентов.

– И он эмоционально, мне кажется, уже начал гаснуть.

– Да. Однако это футболист, который, я уверен, будет стоить большие деньги. Ему нужен был свежий воздух, – сказал Срна для Футбол 360.

Напомним, во время летнего трансферного окна Георгий Судаков перебрался в португальскую Бенфику, а бразильский вингер Кевин перешел в английский Фулхэм.

Шахтер выцарапал победу над Зарей и догнал Динамо – Изаки Силва забил дебютный гол, Мейреллиш отдал первый ассист