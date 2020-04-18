Срна объяснил, почему покинул Серию А

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна, который сейчас работает ассистентом Луиша Каштру, рассказал о своем уходе из Кальяри.

"Мне очень жаль, что я не смог достойно попрощаться с Кальяри и болельщиками клуба. После последнего матча против Удинезе клуб не захотел продолжать со мной контракт, и я уехал в Хорватию. Однако, для меня это остается исключительным опытом и фантастической средой. Здесь я встретил замечательных людей, настоящих друзей.

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Мы не пришли к согласию. Это было неприятно для меня, я хотел остаться. Тогда я получил заманчивое предложение от своего родного клуба и принял его сразу, даже не осознавая, что перестану играть в футбол. Я не знаю, что буду делать в будущем, но мне нравится учиться и вкладывать свой опыт в эту новую роль", – сказал Срна в интервью изданию Сagliarinews24.com.

Напомним, Дарио перешел в Кальяри в июле 2018-го после 15 лет пребывания в Шахтере. Уже через год он вернулся в лагерь "горняков", войдя в тренерский штаб "оранжево-черных".

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