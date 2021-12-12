Директор по футболу Шахтера Дарио Срна прокомментировал уход Марлоса из клуба и объяснил, почему игрок так и не простился с командой.

"Марлос сделал очень многое для Шахтера, в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории Шахтера, и клуб ему очень благодарен. К сожалению, Марлос принял решение покинуть Шахтер, о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.

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Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень сложно эмоционально и сложно представить, что теперь он будет далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, однако в последний момент просто не смог приехать и извинился. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять", – поделился Срна в комментарии официальном сайте Шахтера.

Отметим, что Марлос сегодня официально покинул расположение "горняков", однако отсутствовал на церемонии прощания, которую устроил клуб.

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