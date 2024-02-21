"Трансфер Марлона Гомеса за 12 млн евро? Мы также продаем, например, Мудрика в Челси (70 млн евро + еще 30 в виде возможных бонусов, в январе 2023 года), или Трубина в Бенфику (11 млн евро, в августе 2023-го), что позволяет нам покупать. Мы не бросаем слов на ветер. Когда мы говорим, что хотим построить лучший Шахтер в истории, мы это делаем. Когда мы продаем Мудрика, мы реинвестируем и будем это продолжать.

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Сложно ли было убедить новичков? Честно говоря, вопросов о войне очень мало. Посмотрите на Кевина и Марлона Гомеса, которые только что перешли: они даже не говорили со мной об этом. Они хотят присоединиться к Шахтеру только потому, что знают нашу репутацию и то, что это хорошее место для бразильцев. Им нужен этот шаг, чтобы перейти в топ-клуб, как Фернандиньо, Фред, Виллиан и Дуглас Коста до них.

Мы все еще остаемся трамплином. Шахтер все еще достойно представляет себя в Лиге чемпионов, и это что-то вроде чуда для нас, потому что мы потеряли четырнадцать игроков. Но мы работаем над тем, чтобы поддерживать уровень чемпионата, и я также думаю о других украинских клубах. Все владельцы хотят продолжать инвестировать, и между нами существует большая солидарность", – поделился Срна в интервью L`Equipe.

Напомним, что Шахтер потратил этой зимой почти 30 млн евро, большую часть из которых пошли на трансферы Кевина (15 млн) и Марлона Гомеса (12 млн).

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