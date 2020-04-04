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Срна не собирается брать пример с Гвардиолы, несмотря на стажировку у испанца

19:50 19 Читати українською
Срна не собирается брать пример с Гвардиолы, несмотря на стажировку у испанца
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Дарио Срна, который работает в тренерском штабе Шахтера, рассказал о результатах стажировки у наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"То, что я поехал к Гвардиоле, не означает, что я хочу и могу быть Гвардиолой. Меня интересовал не столько тренировочный процесс, сколько вопрос психологии и подход к футболистам.

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О многом с ним говорил. Реакция на поражения, на победы, когда игрок оскорблен, когда ставишь его или не ставиш... Вот это было для меня важно. А тактику команды определяют характеристики игроков. Что касается Гвардиолы, я многому научился и сто процентов поеду еще", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, легенда "горняков" завершил карьеру прошлым летом и присоединился к штабу Луиша Каштру.

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