toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Срна: Не хотел играть с Динамо в полуфинале Кубка УЕФА

24 мая 23:12 35 Читати українською
Срна: Не хотел играть с Динамо в полуфинале Кубка УЕФА
Дарио Срна (в центре) в полуфинальном матче Кубка УЕФА / Фото из открытых источников

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна поделился эмоциями, которые переживал перед историческим противостоянием с Динамо в еврокубках.

"Я не хотел играть с Динамо. Но Луческу очень хотел. Если бы я проиграл Динамо тогда в полуфинале, то, наверное, до сегодняшнего дня плохо бы спал.

"Где Динамо, где?": 11 лет назад Шахтер одержал историческую победу над киевлянами

Луческу сразу сказал, что хочет Динамо. И что, если мы выиграем у Динамо, то выиграем и Кубок УЕФА. Динамо 2009 года с Семиным было очень сильным. У них были классные футболисты, классный тренер", – сказал Срна в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09 в полуфинале турнира встретились два украинских гранда. После первого поединка в Киеве была зафиксирована боевая ничья 1:1 и судьба выхода в финал еврокубка решалась в Донецке. Уже на 17-й минуте счет открыл Жадсон. Сразу после перерыва статус-кво восстановил Исмаэль Бангура, а за минуту до конца основного времени жирную точку во встрече поставил Илсиньо. Как следствие, Шахтер в финале одолел Вердер и впервые в своей истории завоевал евротрофей.

"Теперь хотим повторить это в ЛЧ": как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА

blog_ava
Шахтер – Рух: онлайн-трансляция спарринга
24 мая
822
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Лига Европы Юрий Семин Юрий Семин Дарио Срна Дарио Срна Мирча Луческу Мирча Луческу
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
59
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук