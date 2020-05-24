Срна: Не хотел играть с Динамо в полуфинале Кубка УЕФА

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна поделился эмоциями, которые переживал перед историческим противостоянием с Динамо в еврокубках.

"Я не хотел играть с Динамо. Но Луческу очень хотел. Если бы я проиграл Динамо тогда в полуфинале, то, наверное, до сегодняшнего дня плохо бы спал.

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Луческу сразу сказал, что хочет Динамо. И что, если мы выиграем у Динамо, то выиграем и Кубок УЕФА. Динамо 2009 года с Семиным было очень сильным. У них были классные футболисты, классный тренер", – сказал Срна в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09 в полуфинале турнира встретились два украинских гранда. После первого поединка в Киеве была зафиксирована боевая ничья 1:1 и судьба выхода в финал еврокубка решалась в Донецке. Уже на 17-й минуте счет открыл Жадсон. Сразу после перерыва статус-кво восстановил Исмаэль Бангура, а за минуту до конца основного времени жирную точку во встрече поставил Илсиньо. Как следствие, Шахтер в финале одолел Вердер и впервые в своей истории завоевал евротрофей.

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