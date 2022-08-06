Срна назвал главную причину, помешавшую ему возглавить Шахтер
Директор по футболу "горняков" Дарио Срна объяснил, почему не стал главным тренером донецкой команды.
"Я всегда желаю добра Шахтеру. Если поставить меня главным тренером, то я не уверен, что это будет правильным решением.
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Я верю в себя, но сам знаю, что не готов к этому. Я настолько люблю Шахтер, что не пойду против него. Вот и все.
Сегодня есть тренеры, которые дадут Шахтеру больше, принесут больше пользы, чем я. Я на своем месте – каждый день расту и учусь. Конечно, невозможно всегда принимать правильные решения. Но самое важное, чтобы из этих неправильных решений я сделал выводы. К счастью, у меня есть грамотные люди, такие как президент и генеральный директор Сергей Палкин. С ними я могу только расти. Я люблю учиться и признавать свои ошибки.
А занимаюсь всем, где я могу помочь Шахтеру. Шахтер – это моя семья. Я здесь уже 20 лет. За последние 4 месяца занимался любым вопросом, который может принести пользу Шахтеру и Украине. К примеру, у нас осталась академия в Киеве. Я сразу сделал все что мог и привез более 100 детей в Сплит. Это наше будущее. Мы не хотим, чтобы дети проходили через войну. Это оставляет серьезные последствия. Мы помогаем, где можем и сколько можем.
Затем приехали 45 детей из Чернигова и 50 из Ирпеня. Они все в Сплите, у нас там академия. Я сказал в первый день, и это все знают, что я с Шахтером навсегда. Это уже вопрос не контракта и денег. Это просто в сердце", – цитирует Срну Tribuna.