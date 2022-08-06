"Я всегда желаю добра Шахтеру. Если поставить меня главным тренером, то я не уверен, что это будет правильным решением.

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Я верю в себя, но сам знаю, что не готов к этому. Я настолько люблю Шахтер, что не пойду против него. Вот и все.

Сегодня есть тренеры, которые дадут Шахтеру больше, принесут больше пользы, чем я. Я на своем месте – каждый день расту и учусь. Конечно, невозможно всегда принимать правильные решения. Но самое важное, чтобы из этих неправильных решений я сделал выводы. К счастью, у меня есть грамотные люди, такие как президент и генеральный директор Сергей Палкин. С ними я могу только расти. Я люблю учиться и признавать свои ошибки.

А занимаюсь всем, где я могу помочь Шахтеру. Шахтер – это моя семья. Я здесь уже 20 лет. За последние 4 месяца занимался любым вопросом, который может принести пользу Шахтеру и Украине. К примеру, у нас осталась академия в Киеве. Я сразу сделал все что мог и привез более 100 детей в Сплит. Это наше будущее. Мы не хотим, чтобы дети проходили через войну. Это оставляет серьезные последствия. Мы помогаем, где можем и сколько можем.

Затем приехали 45 детей из Чернигова и 50 из Ирпеня. Они все в Сплите, у нас там академия. Я сказал в первый день, и это все знают, что я с Шахтером навсегда. Это уже вопрос не контракта и денег. Это просто в сердце", – цитирует Срну Tribuna.

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