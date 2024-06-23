"Говорить о футболе сейчас тяжело, потому что я живу в Украине достаточно долго и знаю, как люди страдают от того, что происходит. Каждый день сирены и бомбежки, мы всегда живем в стрессе, и это не нормальная жизнь.

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Футболисты сборной Украины играют для всех людей, даже если это нелегко. После Хорватии мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше.

Талант, за которым стоит следить? Судаков. Вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии", – цитирует Срну TMW.

Напомним, дуэль между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня. Начало встречи в 19:00.

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