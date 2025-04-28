"Первый тайм был хорошим, была хорошая игра, а потом – спад, серьезный спад. Поэтому Шахтер заслужил выиграть первый тайм, а второй – Динамо. Поздравляю их с ничьей, это было заслуженно. В первом тайме была наша игра, забили два мяча. Второй тайм – вообще не наша игра.

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Возможно где-то сказался матч с Полесьем в Кубке Украины, в котором команда сыграла 120 минут в тяжелой игре, но дерби всегда должно оставаться дерби. Силы на дерби всегда должны оставаться.

Динамо в этом году заслужило выиграть чемпионство. Я не могу поздравлять их заранее, но когда киевляне станут чемпионами – я их поздравлю. Они заслужили, они проводят весь сезон без единого поражения, одни из лучших в Европе по этому показателю. Это нужно уважать. А мы должны сделать выводы и двигаться дальше.

Относительно таких результатов Шахтера ... Это у нас началось уже со второго тура – такие перепады и неудачи. Будем анализировать, уже анализируем. В следующем сезоне Шахтер должен быть сильным. Каждый из нас должен брать на себя ответственность – я первый, а также тренер и футболисты. Нам еще нужно сыграть несколько игр чемпионата, попробовать выиграть Кубок Украины и делать выводы", – сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, за 4 тура до финиша Шахтер уступает Динамо 10-ю очками и идет в турнирной таблице УПЛ третьим.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм