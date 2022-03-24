"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков. Италия и Германия – тоже.

"Футболисты-беженцы" из чемпионатов Украины и России не смогут выступать в немецких турнирах до конца сезона

Это не способ помочь украинским игрокам. До сих пор помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала. Какой смысл открывать окно трансфера, если национальные федерации, в частности АПЛ, не хотят открывать окно для регистрации игроков? Это не имеет смысла.

Это не та помощь, на которую мы рассчитывали, она бесполезна. Важно не просто говорить, кто должен делать что-то конкретное, чтобы помочь украинскому футболу и его игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, но на данный момент я не вижу конкретных мер от Италии, Германии или Англии", – заявил Срна в комментарии ITV.

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