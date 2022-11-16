Срна на примере звезд АПЛ объяснил огромный ценник на Мудрика
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна высказался относительно возможного трансфера на выход Михаила Мудрика.
"Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен заплатить огромные, огромные, огромные деньги. Иначе президент клуба не продаст его. Все клубы должны уважать президента клуба, уважать Шахтер и, в конце концов, должны уважать Михаила Мудрика, который является одним из лучших игроков, которых я видел, поэтому цена так высока.
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Антони, Грилиш – это игроки с ценой более 100 миллионов евро. По моему мнению, Мудрик не менее качественный игрок, чем они. А еще был трансфер Джейдона Санчо из Боруссии Дортмунд в МЮ. Это последние трансферы на более-менее одинаковых позициях. Мы хотим только уважения. Рынок определяет цену, а не я, он показывает, какие игроки стоят такие деньги", – цитирует Срну The Athletic.
По последней информации, потенциальный покупатель вингера сборной Украины должен будет заплатить Шахтеру около 100 миллионов евро. Одним из главных претендентов на Михаила называют Арсенал.
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