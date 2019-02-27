Срна может вернуться в сборную Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич просит Дарио Срну вернуться в национальную команду

Защитник Кальяри Дарио Срна может возобновить международную карьеру. Как сообщает Sportske Novosti, капитан "клетчатых" Лука Модрич призвал Дарио Срну вернуться в сборную и помочь команде в квалификации на Евро-2020.

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Главная причина возможного возвращения – проблемы хорватов с защитниками. Недавно стало известно, что правый защитник Шиме Врсалько получил серьезную травму и вылетел на 8-10 месяцев. Кроме этого, в лазарете сейчас находятся защитники Йосип Пиварич и Деян Ловрен.

Эпидемия травм у защитников может побудить главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к варианту с возвращением в команду Дарио Срны.

Отметим, Дарио завершил свои выступления за сборную Хорватии после чемпионата Европы 2016 года. Всего в футболке "клетчатых" экс-игрок Шахтера сыграл 134 матча и забил 22 гола.

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