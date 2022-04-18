"Мне по барабану кто будет чемпионом Украины. Нам не до этого сегодня. Мы думаем, как помочь людям. О каком чемпионате можно говорить? Убивают детей. Убивают маму, папу – дети все смотрят. О каком чемпионате мы говорим?

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Мы говорим сегодня о будущем наших детей. Мы говорим о том, чтобы сыграть матч, собрать деньги, отправить их и купить какую-нибудь кровать. Вот это наша цель", – отметил Срна в эфире КраСава.

Отметим, судьба чемпионата Украины до сих пор не определена. Рассматривают несколько вариантов, среди которых: подведение итогов по результатам первого круга, по результатам сыгранных туров или аннулирование первенства.

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