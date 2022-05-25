"Когда мы уехали из Донецка в 2014 году, то играли на Арене Львов, а сейчас встречаем людей со всей Украины. Трудные времена, и мы здесь для того, чтобы помочь друг другу. Мы уже проходили через все это и знаем, что в таких ситуациях нужно помогать.

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Радуемся, что можем оказать поддержку людям, которые в этом сегодня нуждаются. Шахтер это делал всегда, президент клуба это делал всегда, и мы будем помогать дальше. Здесь многие дети – это будущее страны. Мы сделаем все, чтобы даже в такой ситуации они чувствовали себя комфортно", – приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

Напомним, Shelter Centre Шахтера на Арене Львов открылся в апреле и ежедневно принимает переселенцев из разных регионов Украины. Центр может разместить около 230 взрослых и детей.

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