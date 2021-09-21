"У нашего президента в этом году два юбилея – 55 лет, и 25 лет как он президент Шахтера. Сначала хочу его поздравить с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, любви. Вместе с ним, я уверен, мы достигнем многих спортивных успехов – это его радует больше всего. Он любит Шахтер, любит Донбасс, Донецк, Украина. Я со своей стороны ему обещаю, что мы вместе со всеми другими делать все, чтобы он был счастлив, чтобы смотрел на красивый, атакующий Шахтер, который он любит.

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С другой стороны, у него другой юбилей – 25 лет президентства. Я знаю, что многие президентов других клубов ему завидуют, все хотят быть как он, однако ни у кого не получается. Я приехал в Шахтер в 2003 году познакомился с ним и через 10 минут попросил контракт на 10 лет. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что он просто влюблен в футбол, влюблен в Шахтер, любит качественную, красивую, атакующую команду. Поэтому от всех болельщиков, от меня, от всей команды благодарю его за 25 замечательных лет!

Спасибо, что переживает и помогает ежеминутно, ежесекундно. Мы постараемся радовать его нашими играми, нашими забитыми голами, нашими результатами. Еще раз, Ринат Леонидович, с днем ​​рождения, спасибо Вам за все, желаю Вам всего всего наилучшего", – поделился Срна в комментарии официальному YouTube-каналу Шахтера.

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