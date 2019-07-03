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Срна эмоционально поделился впечатлениями от возвращения в Шахтер

17:06 74 Читати українською
Срна эмоционально поделился впечатлениями от возвращения в Шахтер
Дарио Срна / Фото ФК Шахтер

Новоиспеченный тренер Шахтера Дарио Срна наконец то нашел слова, чтобы прокомментировать свое возвращение в донецкий клуб.

"Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность вернуться в клуб.

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Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы так же тщательно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком.

Верю, что помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи, получить новые титулы! Мы вместе, и я очень счастлив", – написал Срна в Instagram.

Напомним, Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год. Недавно хорват стал помощником главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

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Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

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