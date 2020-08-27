Срна: Я в жизни не ожидал, что Луческу станет тренером Динамо

Тренер Шахтера Дарио Срна рассказал о встрече со своим бывшим наставником Мирчей Луческу во время Суперкубка Украины (1:3).

"Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером Динамо, но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь.

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У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многое достигнем. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер в 2004-2016 годах, а перед стартом нынешнего сезона трудоустроился в Динамо.

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