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Срна: Я в жизни не ожидал, что Луческу станет тренером Динамо

06:30 - Читати українською
Срна: Я в жизни не ожидал, что Луческу станет тренером Динамо
Мирча Луческу и Дарио Срна / Фото ФК Шахтер

Тренер Шахтера Дарио Срна рассказал о встрече со своим бывшим наставником Мирчей Луческу во время Суперкубка Украины (1:3).

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером Динамо, но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь.

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У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многое достигнем. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер в 2004-2016 годах, а перед стартом нынешнего сезона трудоустроился в Динамо.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Дарио Дарио Срна
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