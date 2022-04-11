"Я пообщался с людьми из правительства Хорватии, премьером, вице-премьером, министром. Сказал директору, чтобы отправляли всю академию в Хорватию – примем. Помогли и Динамо Загреб, и Хайдук Сплит. У них (юных игроков – прим.) все хорошо, там больше 85 детей, 10-15 мам, несколько тренеров, которым уже за 60 лет.

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Тренируются четыре раза в неделю, играют товарищеские игры. Я был на одной из них – играют красиво. Дети – это наше будущее. Я сегодня украинец, а весь мир – Украина. Уверен, что война пройдет и все будет хорошо, нужно в это верить. Мы будем сильными.

Спасибо им за все, что они делают, я горжусь, что жил и буду жить в Украине. Горжусь, что познакомился с людьми, которые сейчас герои, своим президентом, болельщиками Шахтера, людьми, работающими с гуманитарной помощью, военными, людьми, рядом с президентом, они все сегодня герои. Спасибо им", – сказал Срна в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер уже начал благотворительное турне в поддержку Украины. В первом матче "горняки" в Греции минимально уступили местному Олимпиакосу (0:1).

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