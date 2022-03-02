"Когда я услышал первую сирену, я автоматически вернулся на 25-30 лет в прошлое, до войны на Балканах. Нас было около 50 человек в отеле: все бразильцы с семьями, итальянский тренерский штаб Де Дзерби, и три хорвата. Кроме посольств Израиля и Португалии, нам никто ничего конкретного не предлагал. Игроки были в отчаянии и не знали, что делать.

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Я позвонил господину Чеферину и плакал по телефону. Мне было сложно видеть футболистов и их семьи, беспомощных и плачущих. То, что он сделал для нас, было его величайшей победой. Он большой человек и величайший посол футбола. Благодаря этому итальянцы уже дома", – рассказал Срна в комментарии Marca.

Добавим, что в Румынию отправились легионеры Динамо и Шахтера вместе с их семьями после начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

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