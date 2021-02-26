"Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, конечно, хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, однако рано или поздно ты их все равно получишь. Поэтому я хотел Динамо, Гранаду, Мольде, Янг Бойз... Но в конце концов мы получили очень крепкую Рому, где работает наш бывший тренер.

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В последнее время нам везет на встречи с тренерами, оставивших след в Шахтере. Только встречались с Маккаби Патрика ван Лувена, сейчас играть с Ромой Паулу Фонсеки. Кстати, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились увидеться и вместе выпить кофе.

Рома – хороший соперник, который входит в четверку лучших клубов Италии. Нас ждет тяжелый поединок, но мы в последнее время получили много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, оба украинских гранда пробились в 1/8 финала Лиги Европы, где Шахтер встретится с Ромой, а динамовцы будут противостоять Вильярреалу.

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