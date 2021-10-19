"Я – солдат Шахтера. Мне нравится помогать. Это мой клуб, моя команда, моя семья... Любая роль мне подходит, но мне нравится быть рядом с командой, помогать своим опытом...

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Я человек, которому нравятся эмоции, проект... Перед моим приездом, в 2003 году, президент пообещал мне, что построит замечательный клуб с великолепными игроками, замечательным тренером и замечательным стадионом. И год за годом он это делал. И мы выиграли Кубок УЕФА. У меня не было причин менять команду, хотя я имел несколько предложений из Англии, Италии и Испании...

Звонили ли мне из Реала? Да. Шустер мне позвонил. Когда я пришел в Шахтер – он был тренером. Он позвонил президенту или моему агенту, но официального предложения не было. Однако я бы и так не перешел. К тому времени я был капитаном Шахтера – лучшего клуба в Восточной Европе.

Но все началось с Ахметова. Шахтер – это не его дело, это его семья. Это любовь его сердца... Он мог бы легко купить любой замечательный клуб в Европе, но он хотел команду из своего города, из своей страны. Наши цели – выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Мы начали покупать бразильцев еще в 2003 году: Матузалем, Брандау, Тейшейра, Дуглас Коста, Луис Адриано, Фернандиньо, Фред... Наша система проста – покупайте талантливую молодежь, преимущественно из Бразилии, совершенствуйте ее и продавайте в большие клубы.

На каком этапе находится украинский футбол? В 2013 году, перед началом войны, мы были на уровне французской и немецкой лиг... Чемпионат Украины был очень сильным. Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр... В Европе играло около пяти команд. С началом войны экономическая ситуация ухудшилась. Однако наш президент держал уровень расходов неизменным. Зарплаты, бонусы, покупка игроков... Все осталось на прежнем уровне", – сказал Срна в интервью изданию AS.

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