"Я встречался с Де Дзерби в Италии, но пригласить его было общим решением. Он был нашим первым, вторым и третьим кандидатом на эту должность. Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, и для этого у него есть бразильцы.

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Гвардиола – тренер для таких клубов, как Манчестер Сити, Бавария или Барселона. Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же. Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеями об игре команды.

Слежу ли я за Реалом? За своим другом Лукой Модричем да. И мне очень нравится Карло Анчелотти. Мы встречались с Модричем за несколько дней до матча, но не говорили об игре. Мы поговорили о Шерифе, немного о сборной, о жизни...

Шахтер будет играть в свой футбол, ничего не станем менять. Мы хотим играть, владеть мячом и показывать свои возможности. Ради этого мы и выступаем в Лиге чемпионов", – сказал Срна в интервью изданию AS.

Напомним, поединок с Реалом состоится уже сегодня, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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