Накануне азовцы объявили о приходе двух легионеров: хорватского защитника Петара Босанчича и хавбека сборной Северной Македонии Стефана Спировски. Оба игрока заключили соглашения до конца сезона.

Кубок Украины: Динамо и Шахтер вступают в бой матчами против представителей УПЛ – ирония жеребьевки 1/8 финала

Как утверждает meta-ratings, инициатором их появления в украинском футболе был директор по футболу Шахтера Дарио Срна. Легенда "горняков" в дальнейшем может даже получить процент от их продажи, если в услугах балканцев будут заинтересованы другие коллективы.

Заметим, сейчас Мариуполь расположился на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ. Азовцы уже длительное время имеют тесные отношения с Шахтером и ежегодно арендуют много представителей дончан.

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