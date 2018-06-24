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Срна будет представлен в Кальяри 25 июня

23 июня 21:48 64 Читати українською
Срна будет представлен в Кальяри 25 июня
Дарио Срна / фото из соцсетей

Кальяри 25 июня представит экс-капитана Шахтера Дарио Срну, который подписал контракт по схеме 1+1.

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна, который покинул донецкий клуб после 15 лет выступлений, в понедельник, 25 июня, будет представлен в качестве игрока Кальяри, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

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Напомним, 36-летний Срна попрощался с Шахтером и подписал контракт с Кальяри на один год с опцией продления еще на год. Донецкий клуб уже вывел из обращения 33-й номер, под которым выступал Срна.

В составе Шахтера хорват провел 536 матчей – рекордный показатель в истории клуба.

Теги
Италия Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри
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