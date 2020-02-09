Срна анонсировал уход из Шахтера нескольких молодых игроков

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру, Дарио Срна, рассказал о планах "горняков" в отношении молодых игроков, которые прошли с командой зимние тренировочные сборы.

"На сборах все молодые игроки показали, что они будущее Шахтера и украинского футбола. К сожалению, некоторые не останутся с нами. Но все эти футболисты, которые уйдут в аренду, должны играть в других клубах и готовиться к следующим сборам. Мы на них рассчитываем. Что касается Вакулы и Кирюханцева, то не знаю пока, кто, но кто-то из них уйдет в аренду", – сказал Срна в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, Шахтер вернул Владислава Вакулу и Игоря Кирюханцева из аренды перед началом зимних тренировочных сборов. Первую часть сезона молодые игроки провели в Мариуполе.

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