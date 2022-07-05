"Футбол – это то, что объединяет людей, а Украина – нация, которая любит спорт. Мы покажем всему миру, что мы живы и боремся на поле за Украину. Как и у солдат, которые на передовой, у нас есть долг перед Украиной – играть в футбол.

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Я очень горжусь тем, что Шахтер будет тем клубом, который будет представлять Украину на групповом этапе Лиги чемпионов. Шахтер – единственный клуб в истории футбола, переживающий такую ​​ситуацию. В 2014 году Россия забрала наш дом, а в этом году выгнала из Украины. Но мы все еще живы, для нас будет честью представлять Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

За последние 17 сезонов мы 16 из них играли в Лиге чемпионов. Мы потеряли 14 наших неукраинских игроков, но мы все еще живы. Мы построим команду и будем сражаться как команда за Украину. Мы будем играть в этом турнире с отличной мотивацией, потому что мы знаем, что играем за свой народ и нашу страну.

Мы будем играть в Лиге чемпионов в Варшаве, потому что Польша – братская нация Украины. Они предоставили убежище многим украинцам в своей стране и многое сделали для нас. Для нас это лишь маленькое уважение к ним – привезти Лигу чемпионов в их страну. Мы будем сражаться в каждой игре до конца. Просим всех молиться за Украину, молиться, чтобы остановилась война, а люди наслаждались каждым мгновением своей жизни. У нас есть свой долг перед Украиной – играть в футбол", – поделился Срна в интервью Daily Mirror.

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