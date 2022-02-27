"Дорогие украинцы. Последние 4 дня смотрю на то, что пережил 20 лет назад. Смотрю на зло, войну, которая никому ничего хорошего не даст. Жизнь человека – самая важная.

ФИФА ввела санкции против России: оккупанты не смогут играть под флагом и гимном

Знаю, что вы сейчас в тяжелой ситуации. Но хочу передать вам, что весь мир с вами. Все спортсмены мира с вами. Говорим и пишем, будем говорить и писать, что в Украине должен быть мир. Берегите себя, дорогие украинцы. Мы вас любим", – сказал Срна в видеообращении в Instagram.

Напомним, 24 февраля Путин отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против России и поддерживает нас.

Россия напала на Украину: Шева вышел на митинг в Лондоне, никто не хочет играть с агрессором, новые санкции (LIVE) >