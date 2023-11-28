– Трудный матч с первых минут. Это самые трудные игры, потому что нас учитывает два результата, а соперника – только победа. Хочешь бежать в атаку, но думаешь, чтобы не пропустить. Мы говорили об этом, хотели идти на победу с первых минут. Мы Шахтер – всегда против любого соперника идем на победу.

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– Во втором тайме Шахтер меньше владел мячом – ваш замысел или бельгийцы сами смогли так сделать?

– Это точно не наш замысел. Мы сели назад, но они ничего не создали. Если посчитать наши моменты, у нас было еще – 3-4 случая, 2 поперечины. А у них был один полумомент в первом тайме. Потому поздравляю команду, они все герои. Мы сегодня играли за Шахтер и всю Украину.

– На поле была стычка после матча.

– Эмоции.

– Что было в раздевалке? Слышали, что было очень громко.

– Ну, конечно, мы в такой ситуации живем, наша страна. Для каждого фана украинского футбола это очень большой шаг вперед. Очень многое значит. Мы заработали очки, прошли дальше, будем до конца сражаться за проход в ЛЧ, сказал Срна в комментарии Трибуна.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-потрошитель.