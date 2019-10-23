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Срна – о матче с Динамо Загреб: Шахтер был не на своем уровне

07:30 220 Читати українською
Срна – о матче с Динамо Загреб: Шахтер был не на своем уровне
Дарио Срна (справа) / фото: ФК Шахтер.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"Результат не очень хороший для нас. Не показали свою лучшую игру. Теперь нужно сделать хороший анализ. Нас ждет тяжелая встреча на Максимире, там будет полный стадион. Загребское Динамо там обыграло Аталанту.

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Если хотим заработать очки – надо будет сыграть лучше, чем сегодня. Соперник помешал нам показать свою игру, мы тоже были не на своем уровне. Сейчас на горячую голову трудно говорить. Нужно успокоиться, сделать анализ и двигаться дальше", – цитирует Срну Tribuna.com.

Напомним, финальный свисток отчетного поединка зафиксировал результативную ничью – 2:2. Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.

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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Загреб Дарио Срна Дарио Срна
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