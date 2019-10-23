Срна – о матче с Динамо Загреб: Шахтер был не на своем уровне

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"Результат не очень хороший для нас. Не показали свою лучшую игру. Теперь нужно сделать хороший анализ. Нас ждет тяжелая встреча на Максимире, там будет полный стадион. Загребское Динамо там обыграло Аталанту.

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Если хотим заработать очки – надо будет сыграть лучше, чем сегодня. Соперник помешал нам показать свою игру, мы тоже были не на своем уровне. Сейчас на горячую голову трудно говорить. Нужно успокоиться, сделать анализ и двигаться дальше", – цитирует Срну Tribuna.com.

Напомним, финальный свисток отчетного поединка зафиксировал результативную ничью – 2:2. Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.

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