Журналист Сергей Пейчев поделился мнениями о наиболее вероятном преемнике Де Дзерби в Шахтере. Итальянец официально не ушел, но уже намекает на прощание.

"Нынешняя должность Срны в Шахтере – это глупость полная. Очевидно, Срну брали с перспективой, что в будущем он сможет возглавить команду или заменить гендира Палкина. Насколько я знаю, после Каштру отказался принимать команду сам Срна. Возможно, чувствовал, что не совсем готов.

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Срна – это хороший, но рискованный вариант. У него еще будет шанс возглавить Шахтер, потому я хотел бы видеть в Шахтере Скрипника. Это отличный пример антикризисного менеджера, классный патриотический вариант, который будет развивать украинских игроков. После Зари уровень Шахтера – небо и земля.

Захочет ли сам Скрипник? Мне кажется, он немного устал от украинского футбола. С другой стороны, не верится, что Шахтер сменит вектор на украинский. Поэтому 70%, что новым тренером будет Срна, и 30% – Скрипник", – резюмировал Пейчев в комментарии KDK.

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